Le Festival National du Sport Scolaire, débuté le 1er août, s’affirme comme un franc succès grâce à une organisation minutieuse et une participation enthousiaste. Pape Ousmane Fall, membre de la ligue académique du sport scolaire de Thiès et représentant de la commission sportive pour cet événement, exprime sa satisfaction quant à la gestion du tournoi.

« Les compétitions se déroulent sur plusieurs sites, dont le stade Lat Dior, le stade Maning Soumaré, le CNEPS de Thiès, le lycée Malick Sy, et le stade Caroline Faye pour l’athlétisme. Nous avons prévu 81 matchs de football sur trois jours et en avons déjà complété 78, avec seulement trois finales restantes. Le handball a compté 18 matchs chez les filles, et pour le basket, 25 matchs étaient prévus, dont deux finales se joueront demain », explique Pape Ousmane Fall.

Il précise que, malgré les défis liés à l’organisation d’un tel événement, les conditions de jeu ont été adaptées pour assurer le bon déroulement des compétitions. « Les matchs répartis tout au long de la journée ont nécessité une grande flexibilité. Les jeunes athlètes ont montré une remarquable résilience. Le niveau technique a été particulièrement élevé, notamment lors des finales de lutte où Thiès a remporté deux titres sur trois, tandis que Rufisque en a décroché un », ajoute-t-il. La compétition de gymnastique, tenue ce soir, a révélé les talents dans cette discipline, avec une domination notable des équipes de Rufisque et de Thiès, hôte du festival. Après la lutte et la gymnastique, la cérémonie de clôture est prévue pour ce dimanche soir avec les finales de football, handball et basketball, marquant la fin d’un week-end riche en compétitivité et partage. « Pour une première édition, tout se passe très bien jusqu’à présent, et nous espérons que l’événement se conclura sur une note aussi positive », conclut Pape Ousmane Fall.

