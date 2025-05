Le Président du CNG a donné son appréciation sur le contrat qui lie Gaston Productions à Eumeu Sène et Balla Gaye 2. Sur la base des textes du CNG, Bira Sène a affirmé qu’un troisième acte entre BG2 et le Tay Shinger ne pourra être organisé que par la structure dirigée par Makane Mbengue.

Balla Gaye et Eumeu Sène finiront-Ils par s’affronter pour le compte de Gaston Productions? Telle est la question que beaucoup se posent à l’heure actuelle. Les deux lutteurs avaient signé un contrat en 2022 pour se faire face une troisième fois le 30 juillet 2023. Malheureusement, la blessure de Balla Gaye 2 est venue gâcher la tenue de ce combat entre le Lion de Guédiawaye et le Tay Shinger.

Apres s’être remis de sa blessure, Balla Gaye 2 est allé affronter Boy Niang 2 et Eumeu Sène s’était tourné vers Tapha Tine. Les deux lutteurs avaient donc pris des chemins différents mais restaient tout de même sous contrat pour une confrontation pour le compte de Gaston Productions. Lassé pat l’interminable attente, Makane Mbengue avait fini par déclarer vouloir retirer de ce combat car estimant qu’il n’intéressait plus grand monde.

Aujourd’hui, la donne a changé et cet 3e acte entre BG2 et Eumeu est plus que jamais d’actualité. Mais comment doit-on procéder alors car Eumeu Sène reste dans le flou total puisque Balla Gaye n’a toujours pas déposé son certificat de guérison pour attester de son aptitude à défier le pikinois dans le cadre de leur confrontation.

Interpellé sur la question par le manager de Eumeu Sène, Bira Sène a apporté une réponse claire et nette sur la question.

“Balla Gaye et Eumeu Sène ont lutté deux fois entre temps. Mais Eumeu Sène attendait que Balla Gaye dépose son certificat de guérison pour pourvoir l’affronter. Ce que n’avait pas fait Balla Gaye. Mais actuellement ils sont tous les deux libres de tout contrat, le promoteur peut donc ficelé la date du combat. S’il ne le fait, les lutteurs ont de droit de signer avec d’autres promoteurs pour un autre adversaire tout en restant sous contrat avec la structure Gaston Productions. Mais cette dernière est la seule qui peut officialiser le combat entre Eumeu Sène et Balla Gaye. Par contre si Gaston Productions veut un autre adversaire pour un des lutteurs, il faudra renégocier le contrat” a affirmé le président du CNG.

Wiwsport.com