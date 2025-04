Le deuxième camp mondial pour filles de Basketball Without Borders (BWB) aura lieu du 19 juillet au dimanche 21 juillet à Phoenix (Etats-Unis). Tacko Sy (19 ans) pensionnaire de Seed Academy est en lice.

L’évènement va se dérouler au Verizon 5G Performance Center, le centre d’entraînement officiel des Phoenix Suns. Tacko Sy qui a été All-Star BWB Africa Girls 2023 sera de la partie. Elle fait partie des cinq filles qui représenteront l’Afrique au camp avec Oumou Dabo (Mali), Aisha Hassan (Égypte), Filomena Luis (Angola), Salma Khedr (Égypte) et Joanie Rakotonanahary (Madagascar).

Née le 5 juin 2006, Tacko Sy joue en poste d’ailier (3 ou 4). Elle a rejoint le programme de Seed en janvier 2023. Et c’est grâce « à son engagement et sa persévérance qu’elle s’est améliorée très vite » confie le coach principal du programme des filles Seed Academy contacté par wiwsport. Ndeye Marieme Ba de nous en dire plus sur les qualités techniques de sa protégée. «Elle est très adroite, prête pour prendre le rebond et finir au panier. Elle a une bonne lecture de jeu et prend le plus souvent de bonnes décision dans le jeu. Elle joue bien la contre attaque. Tacko est une joueuse qui a la tête sur les épaules, elle a un mental fort et joue en se faisant plaisir ».

Au total, 40 jeunes talents vont prendre part au camp. Ils viennent de 24 pays en dehors des Etats-Unis. Chaque année, certains garçons et filles sont invités à participer aux camps BWB Global. Les camps pour garçons et filles ont lieu respectivement lors du All-Star de la NBA et de la WNBA, et sont sélectionnés en fonction de leurs performances dans leurs camps régionaux BWB qui ont lieu l’année précédente.

Le camp BWB Afrique 2023 a vu plusieurs anciens joueurs de la NBA et de la WNBA qui ont servi comme entraîneurs, comme la championne WNBA 2003 Astou Ndiaye (Sénégal), le double champion WNBA Taj McWilliams-Franklin, la quadruple championne WNBA Sheryl Swoopes et la légende du basket-ball du Mozambique Clarisse Machanguana. Ce camp devrait revenir à Johannesburg, en Afrique du Sud, du 3 au 6 août, avec 30 garçons et filles issus de plusieurs pays africains invités.

