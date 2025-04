La star sénégalaise Sadio Mané, actuellement joueur d’Al-Nassr, pourrait bientôt faire son retour en Europe. Selon les informations rapportées par Sky Sport, l’international sénégalais est ciblé par le RB Salzbourg, club autrichien où il s’est révélé entre 2012 et 2014 après son passage au FC Metz.

Malgré un transfert à Al-Nassr pour environ 30 millions d’euros en provenance du Bayern Munich, Mané ne semble plus être dans les plans du club saoudien. En 32 matchs de Saudi Pro League, il a marqué 13 buts et délivré 8 passes décisives, des statistiques honorables mais jugées insuffisantes par la direction du club. Un départ du double Ballon d’Or africain pourrait donc se profiler. Après l’intérêt manifesté par Galatasaray, c’est désormais au tour de Salzbourg de se distinguer. Une piste fiable selon Florian Plettenberg, journaliste de Sky Sport, qui confirme l’intérêt réciproque entre les deux parties : « Les rumeurs sur Red Bull Salzbourg et Sadio Mané sont largement fondées et confirmées à ce stade », a-t-il annoncé sur son compte X.

L’international sénégalais, qui a un contrat avec Al-Nassr jusqu’en 2026, pourrait donc être sur le départ. Un retour à Salzbourg, où il a connu des succès marquants, serait une perspective intéressante pour retrouver l’Europe après son départ du Bayern. Les discussions sont en cours et les prochains jours seront déterminants pour l’avenir de l’attaquant sénégalais.

wiwsport.com