L’international français et joueur du Réal Madrid, Aurelien Tchouaméni est en visite au Sénégal. À travers sa Fondation Prosperi, le milieu de terrain des Bleus va mener des activités dans le pays de la Téranga.

Le joueur de 24 ans, d’origine camerounaise, est arrivé ce vendredi à Dakar. Aurélien effectuera une visite à l’intérieur du pays à travers sa Fondation Prosperi, un fonds de dotation dédié à l’amélioration des conditions de vie par le biais de projets centrés sur la santé, l’éducation et le sport. Elle s’engage activement dans des initiatives comme la construction de centres de santé et d’infrastructures sportives en faveur de communautés défavorisées informe le communiqué parvenu à la rédaction de wiwsport.com

Inspirée par une tradition familiale d’engagement solidaire, Prosperi vise à offrir des opportunités et à soutenir les jeunes talents. La fondation promeut des valeurs de responsabilité, de soutien mutuel et de développement personnel. Pendant son séjour, le vainqueur de la Ligue des champions 2024 et demi finaliste de l »Euro 2024 prendra part, samedi matin à un camp de jeunes footballeurs au Camp Leclerc à Liberté 6 Extension rapporte la missive.

