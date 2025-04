Sur Eric Favre TV, l’agent de Habib Diallo est revenu sur le transfert pour le moins inattendu de l’attaquant sénégalais à Al Shabab durant le Mercato d’été 2023-2024.

Meilleur buteur en Ligue 1 du Racing Club de Strasbourg avec 20 buts en 38 matchs lors de l’exercice 2022-2023, Habib Diallo avait suscité l’intérêt de plusieurs clubs européens en quête d’un « goleador ». Sur ses traces, il y’avait notamment le Stade Rennais, Lens ou encore la Salernitana qui voulaient s’attacher les services du champion d’Afrique. Finalement, Habib Diallo cédera aux sirènes de la Saudi Pro League et s’engagera avec le club d’Al Shabab contre 18 millions d’euros.

Un transfert pour le moins inattendu mais que Thierno Seydi explique par le fait que l’Arabie Saoudite était devenue le nouvel El dorado du football mondial, mais aussi que son protégé avait besoin de monnayer son talent à sa juste valeur pour mettre à profit une carrière bien remplie.

« Ceux qui me reprochaient d’avoir amené Issiar Dia au Fenerbahçe puis au Qatar sont les mêmes qui le sollicitent aujourd’hui et qui lui disent bravo pour sa belle carrière. En fait les gens sont dans l’émotion et moi je suis dans la gestion de la vie d’un homme. Quand quelqu’un te confie sa carrière, il te confie tout simplement sa vie. L’année dernière, qui ne voulait pas aller en Arabie Saoudite ? Quand tu va dans un championnat où il y’a Cristiano Ronaldo, Sadio Mané et Neymar, mais attend …

Je sais combien Habib gagnait à Strasbourg et il était sur sa 26e année. Il termine troisième meilleur buteur du championnat et une offre arrive comme ça de l’Arabie Saoudite. Même si Habib refusait, j’allais lui forcer la main. À 26 ans, il est champion d’Afrique et a disputé deux CAN. D’ici quatre, cinq ans c’est fini. Donc ce transfert en Arabie Saoudite lui permet de voir venir. Je connais certains joueurs de la génération 2002 qui avaient une force financière durant leur carrière et qui maintenant me demandent des services. C’est triste et je ne veux pas que Habib vive la même chose » a expliqué Thierno Seydi.

