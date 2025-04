Les Chicago Bulls ont obtenu un important renfort dans leur staff. En effet, Matar Mbodj est officiellement recruté par les Chicago Bulls pour le tournoi de Las Vegas de la NBA Summer League 2024.

Matar Mbodj, un entraîneur sénégalais de basket-ball, sera membre de l’équipe d’entraîneurs des Chicago Bulls pour la saison 2024 de NBA Summer League.

Formé à l’académie SEED et ancien joueur des équipes sénégalaises US Rail et DUC, le jeune entraineur originaire de Pout dans la région de Thiès est considéré comme l’un des meilleurs jeunes entraîneurs du Sénégal. En 2023, le technicien development player à Seed Academy était avec les Celtics de Boston.

