La rencontre décisive entre l’AS Douanes et le DUC aura lieu ce jeudi au stadium Marius Ndiaye. Le vainqueur de ce match aura l’occasion de valider officiellement son billet pour la finale et de rejoindre l’ASCVD en finale du championnat national masculin de basket.

Le troisième match, également connu sous le nom de « Belle », va départager ces deux équipes qui ont brillamment dominé le basket local grâce à leurs performances de ces dernières années. Après avoir remporté le championnat en 2022 et 2023, les Gabelous auront naturellement un seul et unique but : conserver leur titre qui leur permettra de retourner à la BAL l’année prochaine après avoir disputé cette compétition à trois reprises (2021,2023 et 2024). Le samedi dernier, le premier match avait été remporté par l’AS Douanes face à DUC (55-52).

Le Dakar Université Club a pris sa revanche contre les Gabelous (55-51) lundi, ce qui a rétabli la parité en termes de victoires. En tant que vainqueurs en 2021, les joueurs de Parfait Adjivon aspirent à éliminer l’AS Douanes en raison de leur victoire qui les a remontés sur la bonne voie et qui leur confère également confiance, car ils sont la troisième équipe à faire tomber la Douanes cette saison après la Ville de Dakar (Coupe Saint-Michel – Championnat) et l’USO (Coupe du Maire). Le club estudiantin a joué à la BAL 2022, mais a été éliminé en phase de poule. Il s’efforcera de participer à cette compétition qui rassemble les meilleurs clubs africains de leur championnat respectif.

Ainsi, il faudra tout d’abord franchir l’étape des demi-finales avant de pouvoir espérer la victoire finale. Qui rejoindra en finale la Ville de Dakar? La réponse sera fournie ce soir!

Jeudi 11 Juillet 2024

Stadium Marius Ndiaye

21H30 : AS Douanes v DUC

Wiwsport.com