Le jeune prodige sénégalais Lamine Camara, actuel joueur du FC Metz, attire tous les regards. Avec la relégation de son club en Ligue 2, son départ semble imminent. Thierno Seydi, l’agent de Camara, a récemment fait une déclaration éclairante sur l’avenir de son joueur, dont le talent est reconnu bien au-delà des frontières françaises.

« Malgré tout ce tintamarre médiatique, il n’y a pas encore de concret. La seule certitude à ce moment précis est que Lamine Camara va partir. À quel prix et vers quelle destination ? Les jours à venir apporteront plus de clarté », a déclaré Thierno Seydi dans une interview réalisée par Eric Favre TV. Formé à Génération Foot, Lamine Camara a connu une ascension fulgurante en un an et demi. Il a remporté le CHAN et la Coupe d’Afrique des Nations des Moins de 20 ans avant de participer à la dernière CAN seniors avec les hommes d’Aliou Cissé, où il a fait forte impression. Malgré la relégation de son club, Camara a brillé en Ligue 1. Récemment nommé meilleur jeune joueur de la Ligue 1 et auteur du plus beau but de la saison, ses performances n’ont pas laissé les observateurs indifférents. Ses prouesses sur le terrain ont attiré l’attention de nombreux grands clubs européens. « Lamine Camara a un plan de carrière bien défini. Je sais mener une carrière de manière structurée, en connaissant les objectifs et les étapes à suivre. Nous avons mis en place un plan de carrière, et nous savons vers quel club il ira« , affirme Seydi.

Les spéculations vont bon train quant à la future destination de Camara. « Il va donc falloir se calmer. Comme je l’ai dit, je ne suis pas dans l’émotion ; je suis dans la gestion. Je ne suis pas un supporter, donc je ferai le meilleur choix pour lui. Mais la seule certitude est qu’il y a 99,99 % de chances qu’il parte« , continue l’agent. Le choix du club sera déterminé par plusieurs facteurs : « Nous avons des objectifs et des étapes claires pour sa progression. Le choix du club sera fait en tenant compte de nombreux facteurs, y compris le style de jeu du joueur, l’attractivité du club, le projet sportif et l’environnement. » Pour son agent, l’ancien joueur de Génération Foot « a les qualités pour évoluer en Espagne, en Angleterre, et partout en Europe. », Et ils travaillons activement pour choisir la meilleure option possible pour son développement.

wiwsport.com