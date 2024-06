L’Olympique Lyonnais intensifie ses efforts sur le marché des transferts et vient de conclure un accord avec le défenseur international sénégalais de Nottingham Forest, Moussa Niakhaté. Le joueur devrait rejoindre les rangs lyonnais dans les prochains jours.

Dans sa quête de renforcer la défense pour la saison à venir, l’OL a trouvé un accord avec Moussa Niakhaté, un défenseur expérimenté de 28 ans évoluant actuellement à Nottingham Forest. Selon les dernières informations, Nottingham Forest a accepté de vendre Niakhaté pour des raisons liées au fair-play financier, ouvrant ainsi la porte à son transfert vers Lyon. Le club de Premier League a consenti à laisser partir Niakhaté pour un montant de 30 millions d’euros.

Le défenseur est attendu à Lyon dans les heures à venir pour passer sa visite médicale. Une fois celle-ci réussie, il devrait signer un contrat de quatre ans avec l’Olympique Lyonnais. Rappelons que l’international sénégalais a refusé les avances du LOSC et de Crystal Palace, préférant rejoindre l’OL pour ce nouveau défi. Moussa Niakhaté s’est fait remarquer en Ligue 1 avec le FC Metz lors de la saison 2017-2018. La saison dernière, il a disputé 21 matchs et marqué un but en Premier League.

🚨 Moussa Niakhaté est très proche de Lyon. Accord entre tous les partis, pour un transfert d'environ 15M ! 🤍🇸🇳 👀 Le Sénégalais a notamment refusé Lille et Crystal Palace. Visite médicale déjà programmé ! 🩺 🗞 @sebnonda / @Santi_J_FM / @DahbiaHattabi pic.twitter.com/5zALjKwq7Y — Scoop Ligue 1 (@ScoopLigue1) June 27, 2024

wiwsport.com