Moussa Niakhaté bientôt de retour au bercail ? Parti du FC Metz pour Mayence, qui avait décaissé 6 millions d’euros l’été 2018, le défenseur central international sénégalais a connu une très belle aventure en Allemagne. Devenu capitaine de Mayence, il a porté ce maillot à 135 reprises, marquant 9 buts et délivrant 4 passes décisives. De telles performances avaient permis au joueur aujourd’hui âgé de 28 ans d’être convoité un peu partout.

Lyon fonce sur Niakhaté

Que ce soit en France, Allemagne, Italie ou même en Espagne, plusieurs formations voulaient s’attacher des services de l’ancien joueur de Valenciennes. Mais c’est en Angleterre que ce dernier a finalement atterri, rejoignant Nottingham Forest pour 10 millions d’euros l’été 2022. Après une première saison marquée par une longue blessure, Moussa Niakhate pensait pouvoir s’imposer à Forest cette saison. Tel n’a pas vraiment été le cas.

Sa participation à la CAN 2023 et le changement d’entraîneur en décembre dernier, avec le départ de Steve Cooper et l’arrivée de Nuno Espírito Santo, ne l’ont pas aidé. Le coach portugais a très peu compté sur lui, ce qui lui ouvrirait la porte d’un départ à un an de la fin de son contrat. Alors que Forest doit vendre pour éviter de nouvelles sanctions, Niakhate est donc dans le radar de plusieurs clubs qui pourraient sauter sur l’occasion.

À en croire les informations du The Telegraph et Foot Mercato, l’Olympique Lyonnais a placé le Sénégalais dans sa liste de recrues potentielles souhaitées. Le média français indique que l’OL a même bien avancé dans le dossier puisqu’une visite médicale aurait été calée pour les prochaines heures, précisément pour ce vendredi 28 juin. Proche donc d’un retour en Ligue 1, Moussa Niakhaté pourrait découvrir l’Europa League avec les Gones.

#Chelsea are making checks on #nffc centre-back Murillo – no deal imminent at this stage, but definite interest. Forest in talks to sell Moussa Niakhate this week, a sale that will be a huge PSR boost. Mangala permanent move to Lyon close to completion https://t.co/C6IIbQoftF

— John Percy (@JPercyTelegraph) June 27, 2024