Teungueth FC, champion sénégalais, continue de renforcer son effectif en vue de la prochaine saison et du tour préliminaire de la Ligue des champions. La dernière recrue est le meneur de jeu guinéen, Naby Laye Soumah, en provenance de Jamono Fatick.

Le club a annoncé son arrivée avec enthousiasme : « Nous disons bienvenue au talentueux meneur de jeu qui a fait ses preuves dans le championnat. Nous vous ferons le point complet des arrivées d’ici la semaine prochaine et aussi des départs et prêts. » Capitaine de Jamono Fatick, Soumah a rapidement brillé lors de sa première saison en Ligue 1 sénégalaise. Pièce maîtresse de son équipe, il a su marquer de son empreinte chaque rencontre grâce à sa technique et sa vision de jeu.

Avec cette recrue, Teungueth FC affiche ses ambitions pour la saison 2023/2024. Le club se projette déjà vers le tour préliminaire de la Ligue des champions, où la présence de Soumah pourrait être décisive. D’autres mouvements dans le mercato sont prévus, avec des annonces à venir concernant les arrivées, les départs, et les prêts.

wiwsport.com