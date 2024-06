Après plusieurs performances catastrophiques, le FS Metta a renoué avec la victoire en Virsliga en allant l’emporter largement mardi sur le terrain de Liepāja (1-5). Les Vert et Blanc ont pu compter sur Mohamet Lamine Correa.

Les supporters du FS Metta pouvaient difficilement espérer mieux de leur équipe sur la pelouse du FK Liepāja ce mardi après-midi à l’occasion de la 20e journée de Virsliga (D1 lettonne). Sans victoire depuis sept matchs, avec notamment des défaites cuisantes face au BFC Daugavpils (0-4), RFS (0-6), Riga FC (0-5), Auda (0-4) et Valmiera (0-3), la formation d’Andris Riherts s’est révoltée.

Contre une équipe également en très grande difficulté et classée seulement avant-dernière du classement, le FS Metta, mené à la pause, a livré une grosse seconde période pour l’emporter 5 à 1. Passeur sur l’égalisation de Bruno Melnis, Mohamet Lamine Correa a été l’auteur du 2e but des siens synonyme de sa 8e réalisation de la saison. Et le FS Metta remonte au 7e rang de Virsliga.

wiwsport.com