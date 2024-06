La défenseuse sénégalaise fait partie des nombreuses joueuses libérées par l’OM en vue de la saison prochaine.

Comme dans l’équipe masculine, où les départs de Pape Gueye et Iliman Ndiaye sont actés, ça bouge également énormément du côté de l’OM Féminines. Après avoir terminé aux portes de la montée en Première Division, la formation de Frank Borrelli va connaître pas mal de changements dans l’effectif cet été.

D’ailleurs, plusieurs joueuses ont déjà été libérées, et l’une d’elles est Mbayang Sow. Arrivée en 2022 après une belle CAN au Maroc, la défenseuse centrale de 31 ans ne sera pas retenue, elle qui a joué 35 matchs avec l’OM. Ses compatriotes Mama Diop et Ndeye Awa Diakhaté, quant à elles, devraient être conservées.

wiwsport.com