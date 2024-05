Le lieutenant-colonel Abdou Faye, président délégué de l’AS Douanes est actuellement à Kigali pour soutenir les Gabelous. En visite dans leur hôtel ce vendredi, il a félicité l’évolution de l’équipe dans cette compétition dans un entretien avec wiwsport.

Quel est l’objet de votre visite ?

Je suis venu rendre visite à l’équipe à la veille du match contre Rivers Hoopers (ndlr : prévu

ce samedi à 15h30 GMT). C’est pour délivrer le mot d’encouragement et de bonne réussite

du Directeur général des Douanes Dr Mbaye Ndiaye, mais aussi du peuple sénégalais qui a

poussé cette équipe à la gagne. Nous continuerons donc à soutenir l’équipe et la pousser à

aller jusqu’au bout du tournoi.

Comment avez-vous trouvé les joueurs et le staff ?

Je trouve l’ambiance bon enfant. Je crois que l’équipe est dans de bonnes conditions. Ils

l’ont dit eux-mêmes. Donc, ils sont dans de bonnes dispositions pour démarrer avec sérénité

ces Finals 8. L’équipe s’est bien préparée. Elle a donné une bonne impression à Dakar. La

préparation s’est poursuivie jusqu’au Rwanda. Il n’y a pas de couacs et le moral est bon. Je

pense qu’on va aborder sereinement cette compétition.

Quart de finaliste, finaliste, citée parmi les meilleures équipes de la BAL, comment appréciez-vous cette renommée de l’AS Douanes ?

C’est un grand honneur pour nous. La section basket de l’AS Douanes est l’une de nos

meilleures satisfactions. L’AS Douanes a cinq sections dont le football, le basket, l’athlétisme

et les arts martiaux. Aujourd’hui, la section de basket s’est hissée au sommet des meilleures

équipes du continent. Nous connaissons cette compétition car c’est notre 3ème participation.

Nous avons été en quarts de finale (2021), en finale (2023) et on vise le titre cette année.

wiwsport.com