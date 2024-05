La milieu de terrain de l’OM, victime d’une rupture des ligaments croisés lors d’un match amical contre l’Algérie en juillet 2023, va effectuer son retour en Équipe Nationale Féminine du Sénégal. Elle figure dans la liste des 23 joueuses convoquées par Mame Moussa Cissé pour affronter l’Afrique du Sud.

Les quarts de finalistes de la dernière Coupe d’Afrique de Nations retrouvent un de leurs cadres. La milieu de terrain Ndeye Awa Diakhete, victime d’une grave blessure en juillet 2023, lors d’une victoire 3-1 en match amical face à la sélection algérienne, a été rappelée avec les Lionnes par Mame Moussa Cissé. Elle disputera les deux prochaines rencontres amicales contre l’Afrique du Sud, championne d’Afrique en titre, les 31 mai et 4 juin prochains, au Stade Lat-Dior de Thies.

L’ancienne joueuse du Dakar Sacré-Coeur fait son retour en Équipe Nationale, après plus de dix mois d’absence, alors qu’elle n’a pas encore repris la compétition avec l’Olympique de Marseille, et figure dans une liste sans surprise, qui comporte 23 joueuses. On retient entre autre la convocation de l’actuelle ailière des Lioncelles au Tournoi UFOA/U20, Adji Ndiaye, en tant gardienne de but, Khady Faye ou encore Wolimata Ndiaye, qui sont actuellement avec les U20. Les autres cadres sont tous bien présents.

La liste des Lionnes contre l’Afrique du Sud

Gardiennes : Adji Ndiaye (AS Bambey), Khady Faye (Aigles de la Médina), Tening Sene (AFA Grand-Yoff)

Défenseuses : Anta Dembele (Aigles de la Medina), Wolimata Ndiaye (Thonon Evian Grand Genève), Mareme Babou (FC Metz), Fatimata Drame (Aigles de la Médina), Meta Camara (Étoile Ornaysienne), Mbayang Sow (Olympique de Marseille), Noélie Mendy (En Avant Guingamp)

Milieux de terrain : Safietou Sagna (FC Metz), Bineta Korkel Seck (Aigles de la Médina), Marie Virginie Diop (RC Saint-Denis), Ndeye Awa Diakhete (Olympique de Marseille), Korka Fall (Grenoble), Sadigatou Diallo (Aigles de la Médina)

Attaquantes : Sokhna Aicha Wilane (Dakar Sacré-Cœur), Coumba Sylla Mbodji (Thonon Evian Grand-Genève), Mama Diop (Olympique de Marseille), Hapsatou Malado Diallo (SD Eibar), Nguenar Ndiaye (Bourges Foot 18), Fatoumata Baldé (OGC Nice), Haby Balde (Aigles de la Médina)

