La Basketball Africa League (BAL) va boucler dans quelques jours la quatrième saison de la compétition, le 1er juin. Entre les médias et les organisateurs, les perspectives pour la prochaine édition sont au cœur des échanges. Des pays sont déjà en lice pour abriter la phase finale de l’événement.

Le Sénégal fait-il partie de la liste des postulants pour abriter la phase finale de cet évènement devenu incontournable dans le calendrier sportif africain? Le président de la BAL a répondu. « Si le Sénégal postule, ce sera un dossier qui sera étudié très étroitement. Mais je tiens à dire qu’il y a d’autres pays qui veulent organiser les finales » a-t-il déclaré ce jeudi en conférence de presse.

Après une conférence Sahara réussie à Dakar Arena qui a été rempli à guichets fermés plus d’une fois, le débat se pose. Surtout, avec la présence du président de la République Bassirou Diomaye Faye à la dernière journée de cette phase de groupes. Amadou Gallo Fall nous en dit plus sur les contours de leur échange. « Il a réitéré tout le soutien et la fierté qu’il a par rapport au travail qui se fait et surtout par rapport à l’évènement qu’il a vécu à coté de son homologue du Rwanda qui a sans doute partagé son expérience aux retombées que l’organisation de la finale de la BAL ici au Rwanda, comment le pays en a bénéficié. Pour avoir parlé à différents personnes qui sont dans ce nouveau leadership au Sénégal, je suis confiant qu’il y a de l’intérêt pour travailler plus étroitement avec la BAL ».

En plus de l’intérêt du chef de l’État, il y a aussi celui du gouvernement sénégalais. Ce qui devrait pousser les secteurs public et privé à suivre le modèle du Rwanda sur l’investissement dans le sport comme vecteur de développement économique à travers des événements comme la BAL. Afin de faire vivre ces infrastructures construites par l’État et développer la jeunesse.

« Au delà du talent qui existe, il y a une opportunité de faire quelque chose de spécial pour booster l’économie comme le fait le Rwanda. Je rappelle qu’on a eu un partenariat avec l’ASPT lors de la saison 2 pour promouvoir la destination Sénégal et c’est une conversation que nous sommes en train de revisiter avec le nouveau ministre du Tourisme qui est venu regarder un match à Dakar Arena. Le ministre du sport aussi était venu nous rendre visite au niveau de la NBA Academy, aussi l’AS Douanes, et nous avons échanger lors de la première journée à Dakar Arena. Et je sais qu’elle parlait au nom du gouvernement et des autorités qui sont très enthousiastes par rapport à l’opportunité de travailler de la BAL sur les éditions à venir ».

