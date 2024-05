Alboury va faire son entrée en Kickboxing. Le lutteur de l’écurie Sa Ndiambour a signé un contrat avec Éric Favre et disputera son premier combat en juillet.

Alboury ne se limite plus seulement à la lutte sénégalaise. Celui qui a perdu récemment son invincibilité face à Jacob Baldé va disputer son premier combat de Kickboxing le 6 juillet contre Lamine Sène lors du Festival Éric Favre. Organisateur dudit festival, Éric Favre a expliqué son choix porté sur le lutteur de Grand Médine.

« Nous voulons organiser 4 grands combats lors du festival Éric Favre qui aura lieu les 5, 6 et 7 juillet. Dans ces 4 grands combats, on souhait avoir des poids lourds pour une rencontre de Kickboxing. Ainsi j’ai consulté quelques personnes du monde de la lutte qui m’ont suggéré de travailler avec Alboury qui est très apprécié et qui a une grande notoriété. Il affrontera un professionnel nommé Lamine Sène. Je pense que ce sera très intéressant car c’est une porte d’entrée pour Alboury …” a déclaré Éric Favre.

Notons que l’adversaire de Alboury est un champion de Kickboxing confirmé et par ailleurs détenteur de la ceinture Wako pro Afrique lors de la première édition du Éric Favre Fight Legend organisée en décembre 2022 à Dakar. Mamadou Lamine Sène n’est plus un combattant à présenter pour le public des Arts Martiaux Mixtes.

Wiwsport.com