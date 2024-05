C’était dans l’air depuis quelque temps, et c’est désormais officiel : l’espoir sénégalais Sidi Bane est devenu un joueur du RC Lens. Selon les informations confirmées par Wiwsport, le transfert a été finalisé hier après plusieurs jours de négociations entre les deux parties.

Le défenseur sénégalais Sidi Bane, initialement formé comme milieu récupérateur, quitte le BATE Borisov en Biélorussie pour rejoindre les Sang et Or. Âgé de 20 ans, il a débuté sa carrière au Sénégal, à l’Union Sportive de Pire Goureye, où il a été formé avant de faire le saut vers le football européen. Sa polyvalence et ses performances impressionnantes en Biélorussie ont attiré l’attention du RC Lens, qui voit en lui un potentiel à développer. Hier, après avoir passé avec succès sa visite médicale, Sidi Bane a officiellement signé son contrat avec Lens, le liant au club jusqu’en 2028.