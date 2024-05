Assane Ba, attaquant vedette de Mbao Beach Soccer, est l’une des révélations de Beach Soccer au Sénégal. Meilleur joueur et meilleur buteur du Trophée «Ibrahim Ndiaye», disputé le week-end dernier, où les Lébous de Mbao ont dominé le champion en titre du championnat, Ngor-Almadies, Assane Ba est l’un des valeurs sûres sur qui le club peut compter pour remporter le championnat et la Coupe du Sénégal cette année.

Né le 26 avril 2004 à Mbao, Assane a commencé d’abord le foot à la plage. Pour lui c’était un moyen de se divertir. «On habitait près de la plage et on jouait les petits camps. Puis quand on m’a proposé de jouer au Beach Soccer, je n’ai pas hésité. C’est comme ça que je suis devenu un joueur de Beach Soccer», se rappelle-t-il. Il a fallu beaucoup de sacrifices pour le joueur, qui rêvait de devenir un Beach Soccer-man professionnel. «Mes débuts ont été très difficiles, parce que je ne comprenais pas le règlement. Mais au fur et à mesure que je me suis renseigné, je me suis adapté et c’est devenu facile pour moi», confirme-t-il.

Le natif de Mbao est fidèle à son club, Mbao Beach Soccer, où il a débuté sa carrière en 2021. Aujourd’hui, même s’il n’a gagné de trophées individuels en championnat ou dans les compétitions de la Coupe du Sénégal il en a glané plusieurs au cours des tournois de Supercoupe de Beach Soccer. Avec son club il a gagné la Coupe du Sénégal en 2023. Malgré ce succès, le joueur garde des souvenirs amers comme le fait de ne pas pouvoir faire le doublé la saison dernière en remportant le championnat. Pour l’attaquant de Mbao Beach Soccer, il n’y a pas de secret pour le succès. Il faut travailler dur à l’entraînement et appliquer les instructions du coach.

Pour le championnat qui doit démarrer ce 18 mai, le numéro 10 de Mbao Beach Soccer se dit confiant : «l’objectif de cette année, c’est de tout gagner, faire un doublé en remportant les deux (championnat et Coupe du Sénégal)». Malgré les difficultés que rencontrent l’attaquant de 20 ans, il ne se décourage pas. Son objectif est de devenir un jour un footballeur professionnel de Beach Soccer.

