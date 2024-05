Depuis son arrivée l’été dernier en provenance de Villarreal pour un montant de 37 millions d’euros, Nicolas Jackson a dû affronter son lot de critiques. Malgré les doutes initiaux sur son efficacité devant le but, il a répondu sur le terrain où il a non seulement fait taire ses détracteurs, mais les a éblouis en égalant le record de Didier Drogba pour le nombre de buts marqués toutes compétitions confondues lors de sa première saison à Chelsea.

Ce parcours impressionnant n’aurait pas été possible sans le soutien indéfectible de son entraîneur, Mauricio Pochettino. Malgré les périodes difficiles, Pochettino a toujours eu confiance en Jackson, le poussant à travailler plus dur et à croire en son potentiel. « Il a travaillé très dur, il a changé l’opinion. Je suis tellement heureux que maintenant les gens commencent à voir Nico de la même façon que nous l’avons vu », a déclaré Pochettino lors d’une conférence de presse.

Lors de la récente démonstration contre West Ham (5-0) à Stamford Bridge, Jackson a une fois de plus brillé, inscrivant un doublé et portant son total à 14 buts en championnat. Alors que Chelsea se prépare pour affronter Brighton ce mercredi soir, l’attaquant sénégalais pourrait davantage inscrire son nom dans les annales du club londonien. S’il trouve le chemin des filets lors de cette rencontre, il deviendra le premier joueur depuis Mason Mount en décembre 2021 à marquer lors de quatre matchs consécutifs en Premier League pour Chelsea.

