Championne du Sénégal 11 fois (NM1), l’AS Douanes est l’équipe la plus titrée du basket sénégalais avec 35 trophées remportés dont on compte aussi 7 coupes du Sénégal, 13 coupes du maire et 5 en coupe Saint- Michel. Quart de finaliste en 2021, finaliste en 2023, Mamadou Gueye Pabi qui dirige l’équipe depuis 2008 rêve d’un titre continental. Le coach l’a fait savoir dans l’émission Sports Solutions.



Qu’est-ce que cela vous ferait de remporter la BAL ?

Cela me fera énormément plaisir parce qu’ici au Sénégal, je n’ai pratiquement plus rien à prouver. La seule chose qui m’empêche de dormir c’est d’avoir un titre africain avec des sénégalais, des africains. Vous savez la NBA est une ligue américaine, et la BAL une ligue africaine, sans aucune discrimination parce qu’il en existe pas, j’aimerai remporter la BAL pour montrer qu’il y a un potentiel énorme en Afrique.

C’était donc la vision que vous aviez en faisant ce recrutement 100% africain.

J’avais la possibilité de prendre un américain ou un européen. Et cela ne veut pas dire que je ne vais plus en prendre, il faut que cela soit clair. Mais cette année, ma philosophie était de montrer à la face du monde que nous ne pouvons compter que sur nous pour y avoir. Cette BAL est pour le continent africain. Il faut donner l’opportunité à nos jeunes d’y travailler.

Avec une veste aux couleurs africaine, vous avez rejoint le concept culturel de la BAL d’adopter un style africain dans le stade. Ce qui vous a encore mis sous le feu des projecteurs.

Cela fait chaud au cœur de voir que tout le courtside était en mode africain. C’est un ami qui est en Belgique, Mose Niasse qui n’est pas forcement styliste, mais qui a cette passion de coudre, qui me l’a donné. Tout le monde en parlait devant un beau public et des centaines de téléspectateurs dans le monde. J’ai tapé fort (il rigole).

