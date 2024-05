Le richissime Al-Qadisiyah, nouvellement promu en Saudi Pro League sous la houlette de Mbaye Diagne, veut s’offrir les services de Sadio Mané.

La folie saoudienne dans les transferts n’est pas finie, elle va probablement connaître un nouveau tournant durant le mercato estival. Et ce, avec l’arrivée d’Al-Qadisiyah. Porté par Mbaye Diagne, auteur d’une saison exceptionnelle en D2, le club entraîné par l’Espagnol Míchel, ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille, est nouvellement promu en Saudi Pro League. Ainsi, il devrait dynamiter le prochain mercato.

Les rumeurs ont débuté depuis plusieurs semaines, avant même l’acquisition officielle de la montée en D1. L’international français Nabil Fekir devrait s’engager dans les prochaines semaines. De grands noms comme Kevin De Bruyne, Virgil van Dijk ont été annoncés, alors que Jose Mourinho serait ciblé pour devenir le nouvel entraîneur. Et ce n’est pas tout, loin de là. Al-Qadisiyah veut piocher en Saudi Pro League.

Un duo Mbaye Diagne – Sadio Mané à Al-Qadisiyah ?

D’après les informations du quotidien Aawsat, confirmées par le média espagnol AS, le supposé club le plus riche du monde veut recruter à Al-Nassr, et la cible de Míchel ne serait autre que… Sadio Mané. L’attaquant sénégalais de 32 ans, sous contrat avec Al-Nassr jusqu’en 2026, est incontestablement l’une des têtes d’affiche du Championnat saoudien. Ses qualités correspondraient parfaitement au projet d’Al-Qadisiyah.

Difficile de savoir si Al-Nassr serait décidé à lâcher Mané pour une équipe qui pourrait vite devenir un concurrent direct. Difficile également de connaître, pour l’instant, la position du champion d’Afrique 2022. Ce qui est sûr, c’est que l’équipe d’Al-Qadisiyah a les moyens pour aller au bout de ce transfert qui pourrait lui permettre de former un bon duo avec deux internationaux sénégalais : Mbaye Diagne et Sadio Mané.

Rien ne dit que le premier cité, sous contrat jusqu’en 2025, restera un joueur d’Al-Qadisiyah la saison prochaine. Mais avec la campagne qu’il a réalisée cette année, en marquant 24 buts en 30 matchs de Championnat, Mbaye Diagne (32 ans) a gagné tout le droit d’être conservé par le club basé dans la ville de Khobar. Quoi qu’il en puisse être, on devrait assister à un mercato estival de folie avec la formation entraînée par Míchel.

wiwsport.com