Ils sont nombreux les jeunes sénégalais qui travaillent dans l’organisation de la Basketball Africa League. Leur expertise contribue à la bonne organisation de cet évènement devenu incontournable en Afrique. Wiwsport a rencontré le responsable des Game Operations et un entraineur de basket qui travaille aussi dans ce département. Ils nous ont parlé de l’impact de la BAL sur leur carrière.

Serigne Mouhamadou Mboup et Matar Mbodj avaient certainement le même rêve, celui de réaliser une longue carrière de basketteur professionnel. D’ailleurs, ils partageront le même lieu de formation, SEED la première académie d’étudiants-athlètes de basket-ball en Afrique.. Le destin les conduira sur les parquets mais finalement pour d’autres fonctions.

Formé à Seed Academy à Thiès en 2007, Serigne Mboup a voyagé quatre années plus tard aux États-Unis pour intégrer une école et continuer le basket, l’Institut militaire du Nouveau-Mexique. « J’ai eu l’opportunité d’être recruté en première division en NCAA ensuite » explique l’ancien numéro 23 des Governors d’Austin Peay State University à Clarksville dans le Tennessee . Le basket aura un réel impact sur sa vie, le facilitant le paiement des études, mais aussi une carrière sur un métier de ce sport.

« Lorsque j’ai eu mon master, j’ai eu l’opportunité de travailler à la NBA Summer League en tant que stagiaire pendant 3 voire 4 ans. Et après cela, j’ai rencontré énormément de personnes dans le milieu de la NBA, ce qui m’a permis de me former. Ainsi, lorsque la BAL était dans la phase préparatoire, ils (les organisateurs) m’ont contacté parce qu’ils étaient intéressés par mon profil sur les opérations. Ils m’ont recruté pour diriger les Game Operations c’est à dire les opérations de jeux et la gestion des infrastructures » raconte-t-il.

Du haut de ses 32 ans, Serigne comme tout le monde aime l’appeler vit une véritable passion avec cette responsabilité. Il nous explique son travail. « Les équipes s’entrainent très tôt le matin. C’est à dire ma journée commence une heure plus tôt. Nous mettons tout en place pour les équipes (la préparation). Et nous nous assurons qu’elles ont tout ce qu’elles ont besoin sur le parquet et même dans les vestiaires. Et d’un autre coté, tout ce que vous voyez à la télé je suis le point rassembleur. Je ne suis pas spécialement expert en communication ou diffusion, mais je travaille avec tous les départements pour m’assurer que tout est en place pour avoir et regarder un match de qualité ».

Très connu dans le monde de la balle orange au Sénégal pour être un ancien joueur reconverti en préparateur pour les basketteurs qui veulent réussir une bonne saison, Matar Mbodj a aussi répondu à nos questions sur son implication dans l’organisation de l’événement. « Je travaille dans tout ce qui Basketball Operations. Nous préparons tout avant les matchs, vestiaires et équipements » .

Lors de la Summer League en juillet passé, coach Matar avait intégré le staff technique des Celtics de Boston. Durant la Conférence Sahara qui a pris fin dimanche au Dakar Arena, une clinique a été organisée pour les techniciens et arbitres en présence des experts de la NBA. Il en a bénéficié et partage son expérience. « C’était une très bonne expérience qu’on a partagé avec les coachs de la NBA comme Bill Bayno et les autres. Ils nous ont beaucoup appris sur le coté offensif et défensif, et le basket moderne surtout » explique le player development coach.

Matar Mbodj aussi avait pour ambition de réussir une carrière de basketteur. Il finira par être de l’autre coté du parquet en contribuant aussi dans le développement de la ligue africaine avec son expertise et bénéficiant de l’impact positif de la BAL dans sa carrière. « J’ai fait toute ma formation à Seed Academy, j’ai étudié là-bas et appris le basket. Puis j’ai rejoins Dakar University Club où j’ai joué pendant deux ans. Après j’ai arrêté le basket pour commencer le métier d’entraineur. La BAL a un impact très positif sur notre carrière en tant qu’entraineur et responsable. Elle nous a beaucoup aidé sur l’aspect professionnel avec les entrainements. On comprend mieux ce qui se passe dans l’organisation d’un match de la NBA ».

wiwsport.com