Le BFC Daugavpils n’a fait qu’une bouchée du FK Tukums 2000 avec un large succès ce dimanche (4-1) marqué notamment par un but de Barthélémy Diédhiou.

Invaincu sur ses quatre derniers matchs avant la 12e journée du Championnat letton, le BFC Daugavpils a enchaîné un cinquième match sans défaite, et avec la manière. Les joueurs de Kirill Kurbatov ont laminé dimanche le FK Tukums 2000 (4-1). Un succès qui leur permet de conforter leur troisième place du classement.

Un des maillons forts du bon début de saison des siens mais muet depuis la 4e journée et son deuxième but de la saison contre Metta, l’ailier sénégalais Barthelemy Diédhiou a profité de ce match pour retrouver le chemin des filets. L’ancien joueur de Lille a marqué le dernier but du BFC Daugavpils, après le triplé d’Aleksej Golijanin.

