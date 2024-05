Ce dimanche, Gaziantep a effectué une excellente performance en Super Lig Turque. Aliou Badji, buteur de cette rencontre, et ses coéquipiers ont donné une rude défaite à Adana Demirspor de Pape Abdou Cissé (6-1) en marge de la 36e journée.

Il est indéniable que cette victoire est l’une des plus belles de cette saison pour Gaziantep. Après avoir obtenu un match nul la journée précédente, Gaziantep a cette fois-ci connu le succès et de la manière la plus belle possible, grâce à un large succès obtenu à l’extérieur.

Une victoire qui sera extrêmement bénéfique pour l’ancien joueur du Casa-Sports et ses partenaires en vue de la bataille pour le maintien. À deux journées de la fin du championnat, Gaziantep est premier non relégable, à un point de Hatayspor, 17e relégable. Il s’agit du premier but d’Aliou Badji en championnat en 28 matchs.

Wiwsport.com