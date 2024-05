Gaziantep restait sur une défaite et un nul frustrant. Dimanche soir, l’équipe de Hikmet Karaman s’est réveillée de manière spectaculaire, en corrigeant l’Adana Demirspor (1-6). Papy Djilobodji et Aliou Badji ont été buteurs pour un excellent résultat dans la course au maintien.

La semaine dernière, Gaziantep avait concédé un nul bien frustrant sur sa pelouse face à Hatayspor (1-1). Ce dimanche, dans le cadre de la 36e journée du Championnat turc, les hommes de Selçuk Inan se sont révoltés. Et l’Adana Demirspor en a fait les frais. Gaziantep est tout simplement allé l’emporter 6-1 à l’extérieur.

Unique buteur de son équipe le week-end dernier, Papy Djilobodji n’a pas manqué au rendez-vous. Le défenseur de 35 ans et capitaine a marqué le troisième but de siens, sa troisième réalisation de la saison. Aliou Badji a aussi profité de ce match pour inscrire son premier but avec Gaziantep qui sort de la zone rouge à deux journées de la fin.

