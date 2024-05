L’AS Douanes a encore enregistré une défaite lors de la 5e journée de la conférence Sahara. Les Gabelous ont fait preuve d’une maladresse qui leur a couté la 2e place du groupe. Harouna Abdoulaye en a parlé en zone mixte.

Alors qu’il l’avait battu à l’aller (76-59), l’AS Douanes n’a pas réussi à battre à nouveau l’US Monastir qui a mené la partie et l’a finalement remporté (75-69). Les Gabelous ont fait preuve d’une maladresse qui leur a couté cher. Ils ont perdu 18 balles et n’ont réussi que 5 tirs primés sur 21 tentatives. Malgré plusieurs occasions de réduire le score et évincer l’adversaire, l’AS Douanes n’a pas réussi à faire peur à l’adversaire. Sur les lancer-francs par exemple, elle a un taux de réussite de 62% soit 22 réussis sur 35. Alors que l’US Monastir n’en a raté que 3 sur 18 essais.

En zone mixte, Harouna Abdoulaye a pointé la maladresse de l’équipe comme la cause de la défaite ce soir. Malgré ses 22 points inscrits, l’AS Douanes s’inclinera. « En première mi-temps, ce sont les pertes de balle. On en a fait beaucoup qui les ont donné beaucoup de points facile. Quand tu fais des pertes de balles, ils partent en contre-attaque et c’est difficile de défendre » a-t-il analysé.

AS Douanes devra gagner son prochain match pour éviter une mauvaise surprise avec la calculatrice. « Il faut tout faire demain pour le (match) gagner. Nous sommes des soldats, il faut aller à la guerre » déclare Harouna, meilleur marqueur des Gabelous.

