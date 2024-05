Ce samedi, le TP Mazembe s’est imposé pour la septième fois de la saison lors de la 9e journée de la Ligue 1 Congolaise. Le gardien de but sénégalais, Alioune Badara Faty, et son équipe ont largement dominé l’AS Vita Club sur le score de 3 buts à 0.

Suite à deux nuls consécutifs, le TP Mazembe a réussi à retrouver la victoire cette fois-ci en s’imposant avec la manière face à l’un de ses principaux adversaires. Les locaux ont parfaitement maîtrisé le match et ont réussi à s’imposer à la pause (1-0), grâce à leur gardien sénégalais qui a marqué sur pénalty.

Au retour des vestiaires, le TP Mazembe a continué sur sa lancée afin d’éviter l’égalisation et de mettre un terme à tout suspense dans un match qu’il maîtrisait parfaitement. En fin de compte, les coéquipiers de l’ancien gardien de but du Casa-Sports ont inscrit deux buts supplémentaires pour accentuer l’addition. TP Mazembe est en tête du classement avec 23 points. Faty est à son deuxième but de la saison.

Wiwsport.com