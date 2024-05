L’AS Douanes a décroché une précieuse victoire rétablissant le déficit sur sa série qui est désormais 2 victoires-2 défaites. En conférence de presse, le coach Mamadou Gueye Pabi a souligné un manque de constance et de sérénité dans le jeu de la part de ses joueurs.

Sur les statistiques

Je ne retiens que la victoire parce que 22 ballons perdus, c’est vraiment pathétique. Un manque d’adresse criard 4 sur 23 (en tir primé), en 2 points 19 sur 46. Il va falloir qu’on progresse malgré la victoire. Pour atteindre le niveau qu’on avait l’année dernière, il va falloir qu’on atteigne les 80 points et là, on est très loin derrière. C’est bien de gagner, je les encourage, je les félicite. Mais, il va falloir encore corriger énormément de choses. Parce qu’il y a beaucoup de déchets des deux côtés du terrain.

Sur le problème d’efficacité

On manque de lucidité à un moment donné du match parce qu’on ne peut pas se permettre à un moment donné du match, de mener le score avec 8 voire 9 points et de laisser l’adversaire revenir. Et à la fin du match, on n’était pas trop serein. Deux balles perdues, l’une à 8 secondes et l’autre sur une incompréhension entre deux joueurs. Des choses qu’on pouvait bien éviter et qui pouvait nous couter le match.

Sur l’arbitrage

Sur les deux dernières minutes, on laisse à l’adversaire au minimum 1 mètre à l’adversaire. Il nous est arrivé la même chose en équipe nationale au tournoi de pré qualification olympique. C’est une faute technique directe, et il faut que les joueurs le sachent. L’arbitre n’a fait qu’appliquer le règlement. Si on n’avait perdu sur ça, je n’aurais pas pointé du doigt l’arbitre… Le banc a certes pris une faute technique mais ce n’est pas moi. Quand un joueur sur le banc agi de la sorte, la faute est donnée au coach. Cela ne veut pas dire que nous le staff, n’étions pas serein. D’ailleurs, c’est moi qui demandait aux joueurs de se calmer. Et ça c’est ma nature. Je suis quelqu’un de très serein, de très calme. Il va falloir qu’on travaille dessus pour rester calme dans les moments difficiles est éviter ces genres de situations qui peuvent nous faire du mal.

wiwsport.com