Dans la deuxième division sénégalaise, où l’incertitude est maître, et alors qu’il ne reste que quatre journées à disputer, la compétition s’annonce palpitante jusqu’au bout.

Avec sept équipes en tête du classement après 22 journées, l’espoir de la montée reste vivace pour chacune d’elles. En tête, l’Osla Fa, galvanisée par sa récente accession à la première place, se lance dans un déplacement périlleux aux Parcelles Assainies pour défier le Niarry Tally. Dans l’un des chocs de cette 23e journée, les académiciens de Dakar, en tête avec deux points d’avance sur leur dauphin, visent à consolider leur position face à un Niarry Tally déterminé à réduire l’écart et à se rapprocher du top 3.

Un autre affrontement crucial pour la montée et le titre oppose l’AS Douanes, actuellement deuxième au classement avec 36 points, à RS Yoof. Malgré un écart de 7 points avec le leader, RS Yoof garde espoir de montée et vise un résultat positif contre l’un des prétendants. Cependant, les Douaniers, sur une bonne dynamique depuis plusieurs matchs, ne faciliteront pas la tâche à leur adversaire. Le troisième match programmé, samedi, verra s’affronter le CNEPS de Thiès et Keur Madior, dans un derby régional pour les Mbourois. Lanterne rouge avec seulement 14 points, une défaite pourrait sceller leur relégation en division inférieure.

Dimanche, trois autres rencontres captivantes auront lieu simultanément à 17h00. Le Ndiambour de Louga accueillera le Dakar Université Club, tandis que Wallydan de Thies et l’AS HLM se disputeront un duel décisif pour le haut du classement. De même, Amitié FC croisera le fer avec Thies FC, dans un match où chaque point compte pour éviter la relégation ou maintenir l’espoir de montée.Enfin, la 23e journée se clôturera le mardi 14 mai avec le match entre Demba Diop, actuellement 13e, et Ajel, 8e. Pour le club mbourois, déjà condamné, chaque match est une bataille pour échapper à la relégation.

wiwsport.com