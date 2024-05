Ce vendredi et samedi, Saint-Louis accueillera les championnats régionaux d’athlétisme au stade Mawade Wade. Pour deux jours de compétitions, trois catégories seront en lice : les Benjamins, les Minimes et les Séniors.

Suite au meeting international d’athlétisme qui s’est tenu il y a quelques semaines, une autre compétition aura lieu au stade Mawade Wade de Saint-Louis, qui représente le championnat régional de ladite discipline. Effectivement, de nombreux domaines seront en compétition. Pour les Benjamins et Benjamines, la longueur sera comprise entre 80 et 1000 mètres. Concernant les minimes, les filles et les garçons auront pour activité 100m – 1000m – longueur – saut en hauteur et poids.

Cependant, chez les jeunes de 18 ans, de 20 ans et les séniors (hommes et femmes), divers exercices seront effectués tels que le 100m-200m, 400m-800m et 1500m-5000m. Il y aura également des disciplines telles que les haies de 100m, 110m et 400m, le lancer de poids, le disque et le javelot, entre autres.

Ce vendredi, les activités commencent à 19 heures et se poursuivent jusqu’à 20 heures, tandis que le samedi, elles se déroulent de 15 heures à 19 heures.

