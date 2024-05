Boulaye Dia va quitter la Salernitana lors du prochain mercato. L’attaquant sénégalais pourrait rester en Italie puisque la Lazio Rome s’intéresse à lui.

Il n’y aura pas d’autres issus : Boulaye Dia et la Salernitana vont séparer leurs chemins cet été. Suspendu par son club, l’attaquant international sénégalais de 27 ans n’a plus joué depuis le 24 février dernier contre Monza, et c’était sans aucun doute son dernier match sous les couleurs du club de Salerne. Mais malgré sa saison difficile, l’ancien joueur de Villarreal et du Stade de Reims garde une belle cote en Italie.

D’après les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, Igor Tudor, notamment, apprécie particulièrement le profil du champion d’Afrique 2022. Du coup, la Lazio Rome devrait entamer prochainement des négociations avec la Salernitana pour s’attacher les services de Boulaye Dia. Outre le Sénégalais, l’actuel septième de Serie A voudrait également recruter de la Salernitana l’ailier franco-tchadien Loum Tchaouna.

wiwsport.com