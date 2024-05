L’entraîneur du BATE Borisov Igor Kriushenko a affirmé que son défenseur Sidi Bane ne portera plus le maillot de son équipe, et il confirme sa future signature en France.

Sidi Bane est probablement l’un des joueurs dans le Championnat biélorusse les plus courtisés. Depuis son arrivée en avril 2022, le défenseur central formé à l’Union Sportive de Pire Goureye impressionne, même en Coupe d’Europe puisqu’il a participé à des matchs de qualification en Ligue des Champions, Ligue Europa et Conference League. Plusieurs clubs étaient intéressés et le joueur de 20 ans va partir vers d’autres horizons.

« Il a dû obtenir un visa (pour la France). De toute façon, il ne sera plus un joueur de l’équipe. D’autres joueront, il faut leur donner une chance de faire leurs preuves et de gagner en confiance », a affirmé l’entraîneur du BATE Borisov Igor Kriushenko. Comme nous l’informions il y a quelques jours, Sidi Bane, en fin de contrat en décembre prochain, va rejoindre la France où il va s’engager avec le RC Lens pour un montant d’environ 280 000 euros.

Selon nos informations, Bane, milieu récupérateur de formation, est déjà arrivé en France et va très prochainement procéder à la visite médicale avec les Sang et Or, avant de procéder à la signature officielle de son contrat. Celui devrait s’établir sur une longue durée. Avec lui, le RC Lens trouve un remplaçant idéal à Kevin Danso puisque le défenseur international autrichien est annoncé sur le départ lors du prochain mercato estival.

