Défenseur-buteur du BATE Borisov, Sidi Bane est l’une des grandes révélations en ce début de saison dans le Championnat biélorusse. Ce joueur de 19 ans, très grand fan du FC Barcelone et de Frenkie de Jong, constitue également l’un des grands espoirs du football sénégalais. Pour Wiwsport, il relate son parcours et fait part de ses ambitions.

Vous êtes de Pir-Goureye, comment es-tu donc arrivé en Biélorussie ?

Je suis né et grandi à Pir-Goureye. C’est là-bas que j’ai passé ma formation. Puis je suis parti en Turquie, où j’ai passé trois mois de stage. C’est là où le BATE Borisov m’a repéré. Ensuite, ils m’ont pris pour passer une période d’essais pendant un mois. Puis j’ai signé mon premier contrat pro avec le club.

Vous avez joué 8 matchs en fin de saison dernière, dont les trois derniers en tant que titulaire, cette saison vous semblez titulaire indiscutable… Est-ce qu’on peut dire que ça se passe bien au niveau de votre intégration ?

C’était difficile quand je venais d’arriver en Biélorussie. Avec le climat et étant jeune, ce n’était pas si évident de s’intégrer aussi vite. Mais avec le temps, quand j’ai joué quelques matchs avec l’équipe réserve, l’entraîneur de l’équipe première m’a donné l’occasion de découvrir les A. J’ai convaincu sur la fin de saison dernière, c’est ainsi que je suis devenu régulier en ce début de saison.

Comment trouvez-vous le niveau du Championnat biélorusse ?

C’est un Championnat avec un bon niveau. Il y a de bons footballeurs ici. Même si avec la guerre (entre l’Ukraine et la Russie), le niveau commence à baisser. Une équipe comme BATE Borisov participait régulièrement à la Ligue Europa, mais, voilà depuis trois ans, ça ne joue que la Ligue Europa Conférence.

Vous avez marqué 3 buts en 12 matchs toutes compétitions confondues, c’est quand même fort pour un défenseur… Quel a été le déclic pour vous ?

On m’a très bien accueilli ici, avec les joueurs plus expérimentés et le capitaine de l’équipe (Stanislav Edouardovitch Dragun) qui est un très bon gars. Il m’a beaucoup aidé à s’intégrer. C’est comme une famille ici. Tout le monde échangeait avec moi et me donnait du courage. Concernant le climat, j’ai commencé à m’y adapter quand j’étais déjà en Turquie. Mais il faut dire aussi que je travaille beaucoup, beaucoup. L’entraîneur aussi a beaucoup de confiance en moi, malgré mon jeune âge. Tout cela m’a donné une motivation extra pour m’adapter le plus tôt possible.

Décriez-nous votre profil de défenseur.

Je suis un défenseur central fort dans les duels aériens. J’ai aussi une bonne aisance technique pour faire de bonnes relances, de passes courtes et longues. Je suis très intelligent.

Quels sont vos objectifs avec BATE Borisov, sachant que le club n’a plus remporté le Championnat depuis cinq ans ?

Oui, c’est clair que BATE n’a plus gagné le Championnat depuis 2018. L’objectif c’est forcément d’essayer de remporter toutes les compétitions sur le plan national, surtout le Championnat pour essayer de retourner en Europa League. J’espère participer à cette compétition.

Vous avez 19 ans et la Coupe du Monde U20 arrive bientôt, pensez-vous donc pouvoir être convoqué vu votre début de saison ?

En tout cas, si cela arrive, je serais très content. Jouer une Coupe du Monde est un rêve, et j’espère la jouer pour apporter mes qualités à ma nation.

Il y a-t-il des contacts avec le sélectionneur ?

Non, mais vu qu’ils sont dans le monde du football, je pense qu’ils ont un regard sur tous les footballeurs sénégalais, où qu’ils puissent être pour pouvoir apporter quelque chose. Mon entourage travail sur ce point-là.

Où aimeriez-vous aller dans l’avenir ?

J’espère rejoindre l’un des cinq grands Championnats européens, en Espagne notamment. Je rêve vraiment d’évoluer en Liga. Et, évidemment comme tous les footballeurs, je rêve de jouer dans l’un des plus grands clubs au monde, au FC Barcelone ou à l’Ajax Amsterdam, ce sont mes deux clubs de rêve. J’adore leur style de jeu.

Quel est votre joueur préféré ?

Je suis un milieu récupérateur de formation. Parfois même ici, l’entraîneur me fait monter cran pour jouer au milieu. Je suis énormément Frenkie de Jong (FC Barcelone). C’est mon joueur préféré, lui et Sergio Busquets (FC Barcelone). Je suis aussi la plupart des défenseurs centraux, comme Sergio Ramos (PSG), Gerard Piqué (à la retraite), Virgil van Dijk (Liverpool) mais surtout Thiago Silva (Chelsea). Mais bon, je suis un très grand fan de Frenkie de Jong (rires).

wiwsport.com