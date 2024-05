Les Champions de la BAL 2022 ont enfin décroché une première victoire dans cette conférence Sahara. L’équipe tunisienne a battu celle rwandaise sur le score (83-70). Intenable, Marcus Crawford a sonné le grand réveil de Monastir en réussissant 31 points inscrits. L’ancien Gabelou aura réussi 6 tirs primés. Monastir qui était à un point d’écart à la pause (19-22; 17-15) a remporté le match grâce à un incroyable dernier quart temps où l’équipe a réussi un (33-16). Au 3e quarts temps, le match était toujours serré et à l’avantage de l’APR (17-14).

Après trois défaites d’entrée, l’US Monastir peut enfin respirer. Avant le coup d’envoi de la rencontre, Rivers Hoopers vs AS Douanes, il relance ainsi la 2e place du groupe. Une victoire des Gabelous les propulseraient à la précieuse 2e place de la conférence Sahara.

