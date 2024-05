Des arbitres ont prit part à une session de formation durant la conférence Sahara. La BAL Clinic Coaches a été l’occasion pour eux d’en apprendre beaucoup sur le règlement du basket.

En plus de la compétition, des activités sont organisées durant les jours de repos. Elles permettent aux acteurs du basket-ball de chaque ville hôte de pouvoir bénéficier de la présence de techniciens expérimentés sur le basket-ball mondial notamment les experts de la NBA.

Au total, 40 arbitres ont prit part à cette formation. Arbitre depuis 2006, Babacar Gueye fait partie du groupe qui a pris part au clinique dédiée à l’arbitrage en collaboration avec la CFAMC et la DTN de la FSBB.

« C’était très riche en enseignement. On a passé en revue la majeure partie du règlement. On a vu aussi la différence qu’il y a entre la mécanique de l’arbitrage FIBA et celui de la NBA. Comme vous le voyez ici, quand il y a faute, une obstruction, la manière dont il le montre on comprend que ce ne sont pas les signaux de la FIBA. Mais plutôt de la NBA. Il y a un mélange des deux » a-t-il expliqué.

