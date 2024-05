Des pertes de balles, un manque de lucidité dans le jeu, les Gabelous ont payé cher leurs erreurs notées lors de leur défaite hier. Selon le coach Mamadou Gueye Pabi, il ne faudra pas baisser les bras pour la phase retour.

L’AS Douanes a enchainé une seconde défaite hier face à l’APR (61-66). Un revers qui complique la situation des Gabelous qui se retrouvent à la 3e place de la conférence Sahara. Mamadou Gueye Pabi a analysé la défaite et se projette déjà pour la phase retour.

« Je disais à mes joueurs que même avec 5 défaites, je vais me lever et préparer le dernier match. C’est ma façon de faire, parfois on gagne, parfois on perd, nous sommes en compétition. Il ne faut pas baisser les bras, il faut avoir un mental très très fort pour pouvoir finir la compétition comme il se doit. Parce que jusqu’à présent, notre avenir ne dépend que de nous. C’est à nous de mettre les bouchées doubles parce que cette situation n’était pas prévue pour pouvoir vraiment se qualifier au Final 8 » a-t-il déclaré en conférence de presse.

Rien n’est encore perdu pour l’AS Douanes qui jouera son prochain match demain. Avec une victoire et deux défaites, les Gabelous sont toujours dans la course pour décrocher l’un des deux tickets qualificatifs pour la Conférence Sahara.

wiwsport.com