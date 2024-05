L’AS Cambéréne évoluera en Ligue 2 la saison prochaine, après sa victoire écrasante ce lundi. Effectivement, les Cambérénois se sont imposés face aux Fatickois d’E.J par 4 buts à 0, lors de la 20e journée du National 1 de la poule A.

Le coach adjoint de l’AS Cambéréne, Neyman Sarr, exprime sa satisfaction au micro de Wiwsport, à deux journées de la fin du championnat : « C’est vraiment un rêve qui se concrétise, car l’AS Cambéréne n’a jamais évolué en Ligue Pro, sa dernière participation en Ligue 2 remonte à 2007, à l’époque, c’était le football amateur. Cependant, c’est la première fois de l’histoire du club que cette équipe est engagée en Ligue Pro, ce qui est une réelle satisfaction. Le but initial n’était pas de monter, mais plutôt de rester en National 1, car nous étions en National 2, et c’est en 2023 que nous sommes montés en National 1. Le principal but n’était donc pas d’atteindre la division supérieure. »

Avant de continuer : « Pour affirmer que Cambéréne dispose de moyens limités, nous étions dans le même groupe que Kaffrine, une équipe dont le président était un ministre, à savoir Abdoulaye Sow. De plus, l’AS Kolda avait également comme président Mame Boye Diao, et Modéle de Mbao avait également son président étant un ministre. Cambéréne, malgré ses ressources limitées, a réussi à gérer la situation face à ces équipes, occupant la tête du classement depuis la 6e journée. Il s’agit d’un travail et d’une organisation, de plus, nous avons un président comme Cheikh Sow qui apprécie l’équipe et qui finance l’équipe avec ses modestes ressources. Il fait tout son possible pour financer cette équipe et nous lui sommes extrêmement reconnaissants. »

Il a également pris l’occasion de souligner le rôle crucial joué par certaines personnes au sein de l’équipe : « Nous avons également un président de la section football, Maka, qui a joué un rôle crucial, ainsi que son vice-président, Daouda, qui ont accompli un travail remarquable. Pape Laye Diop, notre directeur technique, n’est pas en reste, puisqu’il a été à la hauteur. Il nous entraîne, nous encourage et nous enseigne. Les instants où nous remportons des victoires sont les plus difficiles. Nous avons également le coach Joe, qui est un excellent coach, qui est reconnaissant envers nous et ses adjoints. Il possède davantage de diplômes que nous, mais il nous écoutait attentivement et est extrêmement ouvert. »

« Après notre montée en National 1, nous avons mis en place une politique footballistique qui a joué un rôle essentiel dans notre progression. En d’autres termes, si nous jouons à domicile, nous nous efforçons de remporter le match, tandis que si nous jouons à l’extérieur, nous obtiendrons un résultat positif, même un point est bénéfique. Sur les 20 rencontres, nous avons obtenu quatre points sur 6 possibles contre la plupart des équipes, nous les dominons à domicile et à l’extérieur, nous faisons match nul », a-t-il conclu.

Wiwsport.com