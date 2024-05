Douze ans se sont écoulés depuis que le football sénégalais a perdu l’une de ses figures les plus emblématiques, Jules François Bocandé, fauché par une opération chirurgicale destinée à atténuer les séquelles d’un accident vasculaire cérébral.

Le 07 Mai 2012, à l’âge de 53 ans, Jules François Bocandé nous quittait à Metz, victime de complications survenues lors d’une intervention chirurgicale. L’ancien international sénégalais, avec 73 sélections et 20 buts entre 1979 et 1993, était bien plus qu’un joueur de football. Il était un symbole, une icône du sport sénégalais, un modèle de dévouement, de patriotisme et de passion.

Il avait porté fièrement les couleurs de son pays lors de trois Coupes d’Afrique des Nations en tant que joueur (1986, 1990 et 1992) et une en tant qu’entraîneur en 1994. À côté de ses jeunes frères et neveux, il cultivait une fibre patriotique, transmettant ses valeurs avec passion. Son attachement à la Génération 2002 ne faisait aucun doute. Il était aux côtés de Bruno Metsu, partageant son expérience et son savoir-faire pour guider les Lions à la Coupe d’Afrique au Mali et au Mondial en Corée du Sud et au Japon. Son nom reste gravé dans l’histoire du football sénégalais et africain, et son influence continue de se faire sentir.

wiwsport.com