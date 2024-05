Il a eu du mal pour allumer sa flamme durant cette saison 4 de la BAL. Jean Jacques Boissy ne perd pas espoir et s’améliore au fur des matchs. L’AS Douanes a remporté son deuxième match face à l’US Monastir (76-59), hier. Selon le meneur des Gabelous, la clé du succès est le respect des consignes du coach.

Jean Jacques Boissy a enfin retrouvé le sourire. En conférence de presse après la défaite face à Rivers Hoopers, le jeune Gabelou avait défié les journalistes pour dire que c’est la dernière fois que l’AS Douanes perdait dans cette compétition. Il avait raison. Les Gabelous se sont imposés avec 17 points d’écart. Il analyse la victoire en zone mixte. « On a pu respecté défensivement ce que le coach voulait et cela nous a aidé. On compte l’aborder (le prochain match) en restant sur cette lancée en respectant les consignes du coach. Mettre une défense agressive et Inchalla si j’ai la main, ce sera facile ».

Après des débuts difficiles dans la rencontre d’hier, Boissy a plutôt bien fini le match avec 11 points inscrits. Lui qui attend toujours d’inscrire son premier tir primé a réussi 8 passes décisives et 4 rebonds. Selon lui, l’équipe a trouvé des solutions. « Une défaite au début, cela t’aide à voir les problèmes. La principale difficulté était la défense. Je ne suis pas toujours au niveau que je dois être et cela est un handicap pour l’équipe. On a pu respecter les consignes du coach et c’était facile. Harouna était en feu et cela nous a grave aidé ».

wiwsport.com