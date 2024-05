Son premier match avait fait parler plus d’un à Dakar Arena. Le deuxième a été décisif sur la victoire de l’AS Douanes. Des 76 points inscrits des Gabelous, Harouna Abdoulaye a envoyé les 35 dans le cerceau. Une bonne prestation qu’il a cuisiné après la défaite d’hier.

35 points inscrits dont 8 tirs primés, 4 rebonds, 4 passes en 37 minutes jouées, Harouna Abdoulaye est sans doute l’homme providentiel de la victoire de l’AS Douanes hier face à Monastir. En zone mixte, il explique son efficacité sur les shoot. « Je suis content pour la victoire. On a mieux joué comparé à hier où on était pressé en attaque. Notre défense marchait bien mais vous avez remarqué qu’on a eu du mal à réussir des paniers. Quand tu es précipité, tu prends des tirs rapides et ce n’est pas toujours fait comme tu le veux ».

Contrairement au premier match où il n’avait réussi que 8 points et n’y arrivant pas sur les tirs primés. Le joueur de 32 ans explique avoir rectifié son tir. « Il y a des personnes qui m’on appelé que ce soit ma tante ou coach Liz Mills (son ancien coach à SLAC) . Beaucoup de personnes m’ont parlé après le match et je le savais déjà. Il fallait faire les ajustements et venir jouer ».

Son adresse retrouvée a fait le bonheur de son actuel coach Mamadou Gueye Pabi qui mise beaucoup sur lui dans le jeu. « C’est un talent pur. Depuis 4 ans, il est dans la BAL. Il fait partie des 4 meilleurs scoreurs de cette compétition. C’est un joueur énorme avec beaucoup de qualités humaines, techniques, tactiques, un vrai leader. Il lui arrive comme tout un chacun de faire un bon match comme un moins bon match » a-t-il déclaré en conférence de presse.

