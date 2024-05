Nicolas Jackson a brillé avec Chelsea en inscrivant ses 12e et 13e buts en Premier League cette saison lors de la démonstration contre West Ham (5-0). Ce doublé en championnat porte son total à 16 réalisations toutes compétitions confondues pour sa première saison avec Chelsea, qu’il a rejoint l’été dernier pour 37 millions d’euros en provenance de Villarreal. Ce record est d’autant plus significatif que Nicolas Jackson égale la légende des Blues, Didier Drogba, qui avait également marqué 16 buts lors de sa première saison avec le club londonien en 2004-2005. C’est une belle récompense pour le joueur, qui avait déjà dépassé le nombre de buts en Premier League de son idole Drogba, enregistrant 13 réalisations cette saison contre 10 pour l’Ivoirien lors de sa première saison à Chelsea en 2004-2005.

We have all been talking about Noni Madueke not being selfish by passing to Nicolas Jackson that we almost forgot about that mind-blowing pass from Trevor Chalobah 🤯pic.twitter.com/cjm6qAE387

— 𝐉𝐄𝐑𝐑𝐘 (@badboy_jerry) May 6, 2024