Battue d’entrée, l’AS Douanes devra reprendre ses esprits rapidement pour disputer son deuxième match et décrocher sa première victoire de la conférence Sahara. En conférence de presse, le meneur des Gabelous Jean Jacques Boissy qui s’est lâché a prédit que cette défaite est la dernière pour son équipe.

« Profitez-en pour poser vos questions parce que c’est la dernière fois qu’on perd » ! Jean Jacques Boissy n’a pas pu se retenir suite à la défaite concédée ce samedi au moment où son entraineur ironisait en déclarant « on commence à s’habituer à perdre nos premiers matchs ». Cette déclaration de Boissy exprime toute la frustration du meneur de jeu qui n’a réussi aucun tir primé ce soir. En 33 minutes jouées, il totalise 12 points. Invité à réagir sur sa prestation, il aura réussi à trouver les mots justes pour parler de son jeu.

« J’ai raté énormément de tirs, je n’ai pas marqué de 3 points, je suis à 0 sur 9. Mais ca ne changera pas la façon dont je vais jouer. Je vais juste ajuster et me concentrer parce que ce sont des attaques qu’on a travaillé. Du coup, si je ne mets pas le tir c’est ma responsabilité individuelle. Pour les pertes de balles, j’en ai fait 6 et c’est gravement ma responsabilité. Je suis le meneur de l’équipe, si je fais 6 pertes de balles et 0 sur 9, je ne pense pas qu’on va gagner un match. Je peux prendre tout sur moi mais on a un match demain et on va apprendre de ca pour gagner le match de demain » a-t-il déclaré. Soulignant ne subir aucune pression actuellement même si l’on sait qu’il est très attendu.

Selon lui, il faudra tirer les leçons et éviter ce faux pas à l’avenir surtout de la part de certains joueurs qui n’ont pas réussi à tirer leur épingle du jeu pour ce premier match. « C ‘est la responsabilité des joueurs qui n’ont pas pu satisfaire le système du coach. Parce qu’on avait des tirs ouverts. On défendait bien sur les écrans donc c’est individuellement que l’on devra revoir. regarder la vidéo du match apprendre et passer au prochain match. Je pense qu’on va beaucoup apprendre de ce match. Heureusement que cela s’est passé aujourd’hui. C’est mieux que de perdre une demi-finale ou une finale ».

L’AS Douanes effectuera sa deuxième sortie ce dimanche à 17h30 face à l’US Monastir. Des retrouvailles tres attendues par les férus de la BAL.

wiwsport.com