Récital à Stamford Bridge. Chelsea n’a fait qu’une bouchée de West Ham United ce dimanche dans le cadre de la 36e journée de Premier League (5-0). Bien compacts en défense, les Blues ont surtout été emmenés par un excellent Cole Palmer et un superbe Noni Madueke. Nicolas Jackson a également participé à ce festival en inscrivant un doublé pou ses 15e et 16 buts de la saison.

Le drôle de jugement de Jackson sur la VAR

Servi sur un plateau par Madueke, l’attaquant sénégalais n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets pour le quatrième but de l’après-midi de Chelsea (48e). Puis c’est à la 80e minute qu’il marque le 5-0 après avoir été lancé en profondeur par Moisés Caicedo. Un but qui aura fait l’effet d’un doute pour l’arbitre de la rencontre, Andy Madley. Ce dernier aura nécessité la VAR pour valider.

En effet, Nicolas Jackson semblait en position de hors-jeu, mais il était bien couvert par le défenseur français des Hammers Kurt Zouma. Une énième intervention de la VAR sur une action de but du Sénégalais qui n’a pas manqué de réagir. « A chaque fois que je marque, la VAR essaie d’intervenir, mais je suis très heureux cette fois », sourit l’ancien attaquant de Villarreal au micro de la BBC Sport.

Nicolas Jackson:

“I expected he [Noni Madueke] would pass because we are close friends and team-mates. It was a very good assist from him. Every time I score VAR will try to interfere but I was very happy this time.”

[via @BBCSport]

— Absolute Chelsea (@AbsoluteChelsea) May 5, 2024