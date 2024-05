L’AS Douanes enchaîne sa deuxième sortie ce dimanche. Les Gabelous retrouvent un adversaire qu’ils ont l’habitude de jouer à chaque participation.

L’US Monastir est le champion de la BAL en 2022. Le représentant de la Tunisie a pour argument d’avoir une équipe qui a l’habitude de jouer en championnat local comme à la BAL. Cette année, il s’est attaché les services de Marcus Crawford qui effectue un retour dans le club après 2021. Ce qui donne encore un cachet au duel du jour. En effet, Crawford jouait dans l’effectif de l’AS Douanes la saison passée et fait partie des meilleurs shooters de cette ligue africaine. Il a dépassé la barre des 20 points pour son premier match dans l’édition 4, hier.

Pour la rencontre du jour qui démarre à 17h30, notons que les deux équipes ont perdu leur premier match. En plus d’un manque d’efficacité, l’AS Douanes n’a pas été solide en défense hier pour stopper Rivers Hoopers. Alors que l’US Monastir s’est fait talonné et surprendre par l’APR du Rwanda qui l’a battu en prolongation. Les deux équipes sont ainsi à la quête d’une première victoire et d’une revanche pour l’équipe tunisienne battue en 2023 par l’AS Douanes qui décrochait ainsi sa qualification pour Kigali.

wiwsport.com