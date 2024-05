Al Nassr s’est baladé ce samedi contre le mal classé Al Wehda (6-0) dans une rencontre comptant pour la 30e journée de Saudi Pro League.

Après le succès du leader Al Hilal vendredi, le dauphin Al Nassr se devait de gagner également pour ne pas voir le fossé se creuser avec Al Hilal. Ainsi, les hommes de Luis Castro ont fait le travail à domicile, et avec la manière !

C’est Cristiano Ronaldo qui a ouvert le score dès la 5e minute de jeu pour lancer le festival de buts. Sept minutes plus tard, le portugais récidive avec cette fois-ci un but de la tête sur un magnifique centre de Marcelo Brozovic (12e, 2-0)

À la demi heure de jeu, Sadio Mané lance parfaitement Otavio qui marque le troisième but d’Al Nassr. Puis avant la pause Sadio Mané signe le but du 4-0 avant que la star portugaise ne signe son triplé. Pour couronner le tout, Mohamed Al Fatil marque le sixième but de l’équipe hôte.

Score final sans appel de 6-0 qui permet à Al Nassr de conforter sa deuxième place au classement derrière l’intouchable Al Hilal.

Wiwsport.com