À 18 ans, Assane Diao incarne l’avenir dans le football. International avec les petites catégories de l’Espagne, le joueur du Real Betis peut encore jouer en Equipe Nationale du Sénégal… et y retrouver Sadio Mané, son modèle d’inspiration.

En réalisant des débuts tonitruants avec l’équipe première du Real Betis en début de saison, Assane Diao avait tapé dans l’œil de la sélection espagnole. Avec ses performances à l’époque, beaucoup de supporters sénégalais voyaient d’un bon œil sa convocation en Equipe Nationale du Sénégal. Finalement, Diao avait été appelé pour jouer avec les Espoirs de l’Espagne mais aussi avec les U19 avec lesquels il a été demi-finaliste de l’Euro 2023.

S’il est moins performant ces dernières semaines, le natif de Ndongane, en Sédhiou, reste tout de même un très bel espoir du football et incarne l’avenir du Real Betis (voire d’une autre formation européenne puisqu’il est très convoité). Egalement, le joueur de 18 ans pourrait avoir à jouer son rôle avec les Lions du Sénégal. Une possibilité conforme à sa source d’inspiration, lui qui veut s’inspirer du meilleur footballeur sénégalais, Sadio Mané.

« Celui qui me vient en tête, c’est évidemment Sadio Mané, déclare t-il dans un bel entretien avec l’ancien attaquant international équato-guinéen Alberto Edjogo à travers les canaux de LaLiga EA SPORTS. C’est un Sénégalais et un super footballeur. Mais surtout, je reste avec sa personne et les valeurs qu’il porte et qu’il transmet également en dehors du terrain. C’est quelque chose qui m’a beaucoup aidé, ainsi que beaucoup de gens ».

Du Bayern Munich à Al-Nassr, en passant par le FC Metz, Red Bull Salzbourg, Southampton et Liverpool, le meilleur buteur de l’histoire des Lions est perçu comme un footballeur avec beaucoup d’humilité. Assane Diao veut suivre ses pas. « Je veux essayer de pouvoir aider les plus jeunes, essayer de faire la même chose que Sadio Mané a fait avec moi sans le vouloir. Si tu es une très bonne personne qui transmet ces valeurs aux autres, les gens parlent très bien de toi et tu peux aussi aider les personnes qui te regardent », conclut le numéro 38 du Betis.

