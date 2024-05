Ce samedi, la néo-internationale sénégalaise Ndioma Kane et son équipe Recoletas Zamora disputeront un match d’une importance capitale. Recoletas affrontera Estepona en demi-finale de la LF Challenge, match qui permettra au vainqueur de jouer la finale prévue ce dimanche.

Après avoir éliminé Azul Marino au tour précédent, le Recoletas Zamora souhaite renouveler ce succès dans ce final four de la LF Challenge afin de poursuivre son aventure et espérer décrocher la montée en LF Endesa la saison prochaine. Une rencontre pleine de promesses, entre deux équipes qui ont réalisé des performances remarquables depuis le début de la saison et qui chercheront à tout faire pour confirmer cette forme.

Le match aura lieu à 15 h 30 GMT. L’autre démi-finale de ce final four verra quant à elle l’affrontement entre Joventut Badalona de Fatou Pouye et NB Paterna. En finale, ce dimanche, les deux vainqueurs se rencontreront pour la montée dans l’élite du basket féminin espagnol.

Wiwsport.com