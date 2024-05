Une désillusion pour le représentant du Sénégal. Comme en 2023, l’As Douanes perd son premier match dans la conférence Sahara face à Rivers Hoppers (68-77). Un début compliqué pour les Gabelous qui devront se relever rapidement.

Entreprenants dés le coup d’envoi, les Gabelous ont sorti leur meilleur jeu durant le premier quart temps. Poussés par le public, ils ont dirigé la partie devant l’équipe nigériane qui n’a pas été inefficace. L’AS Douanes passe devant à la fin du premier round (29-18) sans dominer l’adversaire. On notera une baisse de régime lors du 2e quart où l’écart creusé par l’AS Douanes s’est effrité. Jean Jacques Boissy et Harouna Abdoulaye qui avaient marqué les esprits à l’entame du match avec leur adresse passeront inaperçus. Au moment où la défense de l’AS Douanes ne va pas tenir tête face aux assauts nigérians. Ils reviennent à 37-39 à la pause.

Au retour des vestiaires, Rivers Hoopers garde la même pression sur le jeu de l’AS Douanes. À 6 minutes de fin, ils égalisent (42-42) et prendront même l’avantage à 4 minutes de la fin. L’AS Douanes perd cette manche (46-54). C’est le quart temps le moins prolifique de l’AS Douanes qui n’inscrit que 7 points. Piqués dans leur orgueil avec un public refroidi par le cours des événements à Dakar Arena, Samba Daly Fall et ses coéquipiers vont réussir leur entrée dans le dernier quart temps. Après 3 minutes de jeu, l’AS Douanes réduisait carrément l’écart à (56-58). N’empêche, la défense ne sera toujours pas solide pour stopper Devine Ekke (31 points) et sa bande. Rivers Hoopers remporte son premier match (77-68).

L’AS Douanes jouera son 2e match ce dimanche à 17h30 face à l’US Monastir. L’équipe tunisienne a aussi perdu cet après-midi face à l’APR du Rwanda.

wiwsport.com